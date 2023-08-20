Корнеев считает, что против «Зенита» в защите «Спартака» сыграют Джикия и Литвинов

Известный российский функционер Игорь Корнеев поделился мнением о том, какая пара центральных защитников «Спартака» выйдет в матче пятого тура РПЛ против «Зенита».

Корнеев считает, что наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль доверится Георгию Джикии и Руслану Литвинову, а не новобранцу команды Срджану Бабичу.

«Литвинов очень умный футболист, который может закрыть позицию при дефиците качеств в центральной зоне защиты. На днях «Спартак» подписал серба Бабича. Но я не знаю, готов ли он с листа выйти против «Зенита», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 20 августа, Москве. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по местному времени.