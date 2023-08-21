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​Масалитин: «Абаскаль в первом тайме обыграл сам себя» эксклюзив

21 Августа 2023 • 16:36 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в матче со «Спартаком».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:1.

- Вам не показалось, что Семак использовал новые тактические наработки?

- Появление Вендела плодотворно сказалось на игре команды. Он соединил оборону с атакой. Команде не хватало этого в первых турах. Вендел в нужный момент показал свои лидерские качества, забив два гола.

- Он вернул команде уверенность?

- Конечно, да. Теперь команда может играть и выигрывать, показывая футбол, который хотят видеть зрители. Понятно, что пока коллектив перестраивается и ищет свою игру. Отсутствие лидеров ощущается. Контур коллектива пока только вырисовывается.

- А стартовый план Абаскаля вы поняли?

- У команды большие проблемы в обороне, мы не видим Джикию на прежнем уровне. По сравнению с прошлым годом виден прогресс Дуарте. На каждую игру Абаскаль выпускает новую пару защитников. Он удивил всех с составом и обыграл в первом тайме сам себя. На такие матчи должен выходить уже сыгранный состав. Медину зачем-то поставил в центр, а Бонгонда посадил на лавку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Гильермо Абаскаль Маркус Вендел
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