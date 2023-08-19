​Джикия объяснил, почему «Спартак» много пропускает

Капитан «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему команда много пропускает. В четырёх прошедших турах Премьер-лиги «красно-белые» пропустили семь голов. Что до Кубка России, то в двух играх спартаковцы пропустили пять мячей.

Отвечая на вопрос, Джикия сказал, что мог бы отделаться стандартной фразой о том, что команда должна работать и исправляться. Вместо этого защитник «Спартака» указал на то, в каком стиле играет команда.

«Есть объективное понимание того, что наша команда играет в атакующий футбол, против которого соперники действуют довольно низко и пытаются ловить нас на контратаках, надеются заработать у наших ворот угловой или штрафной. Так мы большинство мячей и пропускаем», - сказал Джикия, чьи слова приводятся на сайте «Спартака».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 20 августа, - против «Зенита» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Открытие Арене» услышат в 19:30 по московскому времени.