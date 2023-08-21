Игорь Федотов призвал не обращать внимания на слова Абаскаля

Известный экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на реакцию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который остался недоволен работой Сергея Карасёва в матче «красно-белых» с «Зенитом».

Напомним, испанский специалист заявил, что Карасёв допустил ошибку, показав желтую карточку хавбеку «Спартака» Михаилу Игнатову в дебюте матча.

«Слова Абаскаля – это повод поговорить о чем угодно, но только не об игре собственной команды. Не стоит обращать внимание на такое», — заявил Федотов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Карасёв провел отличную работу, несмотря на все сложности.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги завершился победой «Зенита» над «Спартаком» со счетом 3:1.