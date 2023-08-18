Гладилин рассказал, что получит победитель дерби «Спартака» и «Зенита» помимо трёх очков

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил значение грядущего матча против «Зенита» для «красно-белых».

«Встречаются два клуба, ставящие задачу выиграть чемпионат. Победитель получит значительный положительный психологический заряд на будущее», - рассуждает Гладилин для Vprognoze.ru.

Напомним, что дерби намечено на воскресенье, 20 августа. Место встречи – столичная «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30, время московское.

«Предыдущие неудачи соперников не скажутся на игре. Обе команды выставят сильнейшие составы», - добавляет эксперт.