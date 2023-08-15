​«Зенит» анонсировал товарищеский матч

Пресс-служба «Зенита» анонсировала товарищеский матч команды против иранского «Сепахана». Команды сыграют на «Газпром Арене» в четверг, 7 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.

«Зенит», как известно, становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. На текущий момент, после четырёх туров нового чемпионата, команда Сергея Семака располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Питерцы набрали 7 очков из 12 возможных. Ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 20 августа – против «Спартака» на выезде.