Два футболиста «Спартака» не попали в заявку команды на матч пятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

Как стало известно телеграм-каналу «Дай ударитЬ», нападающий «Спартака» Кейта Бальде и защитник «красно-белых» Павел Маслов пропустят игру против «Зенита» по решению главного тренера команды Гильермо Абаскаль. Сообщается, что игрокам не хватило места в заявке.

Ознакомиться с составом «Спартака» на предстоящую встречу можно по ссылке.

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится сегодня, 20 августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.