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Медведев прокомментировал слухи о переговорах «Зенита» с Нересом

22 Августа 2023 • 19:39 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о переговорах с форвардом «Бенфики» Давидом Нересом.

«Представители «Зенита» вылетают в Лиссабон на переговоры по Нересу? Эта информация не соответствует действительности», — рассказал функционер «сине-бело-голубых», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее «Бенфика» и «Зенит» не смогли договориться об условиях сделки, однако петербургский клуб вновь решил сфокусироваться на трансфере игрока бразильской сборной. «Сине-бело-голубые» готовы предложить «Бенфике» за трансфер Нереса 45 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего форварда в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Зенит Александр Медведев Давид Нерес
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