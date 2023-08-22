Медведев прокомментировал слухи о переговорах «Зенита» с Нересом

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о переговорах с форвардом «Бенфики» Давидом Нересом.

«Представители «Зенита» вылетают в Лиссабон на переговоры по Нересу? Эта информация не соответствует действительности», — рассказал функционер «сине-бело-голубых», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее «Бенфика» и «Зенит» не смогли договориться об условиях сделки, однако петербургский клуб вновь решил сфокусироваться на трансфере игрока бразильской сборной. «Сине-бело-голубые» готовы предложить «Бенфике» за трансфер Нереса 45 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего форварда в 25 миллионов евро.