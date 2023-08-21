Гаджиев назвал причины слабой игры «Спартака» в обороне

Известный специалист Гаджи Гаджиев высказался об уровне обороны столичного «Спартака» на старте сезона Премьер-лиги.

«Спартак» много пропускает потому, что оборона плохо организована. А не потому, что в защите играют плохие футболисты. Бывают ведь индивидуальные ошибки, а бывают групповые, командные. Результат игры в обороне, в первую очередь, зависит от уровня организации и от исполнителей», – заявил экс-наставник «Анжи» и «Крыльев Советов» в интервью Vprognoze.ru. По его мнению, «красно-белые» обладают хорошим уровнем футболистов в оборонительной линии для Премьер-лиги, из-за чего удивительно столь большое число пропущенных голов.

Напомним, что в семи матчах в рамках всех состязаний нынешнего сезона подопечные Гильермо Абаскаля пропустили 15 голов. В турнирной таблице Премьер-лиги «красно-белые» находятся на шестом месте.