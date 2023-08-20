Наумов: Меня удивит нулевая ничья в матче «Спартака» и «Зенита»

Известный функционер Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит».

«Меня, конечно, удивит, если команды сыграют вничью со счетом 0:0. Но я не думаю, что матч закончится так. Голы обязательно будут. Однако трудно сказать, в чью пользу закончится встреча», — цитирует Наумова Vprognoze.

Эксперт добавил, что «Спартак» очень нестабилен, поэтому трудно предсказать исход матча, но игра должна быть результативной.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет 20 августа. Все события игры в текстовом формате будет освещать портал LiveResult. Начало события — в 19:30 по мск.