​Тюкавин будет на матче «Спартак» - «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в воскресенье вечером посетит матч пятого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Об этом на своих страницах рассказывает sport24.

Матч «Спартак» - «Зенит» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

В пяти матчах нового чемпионата России Константин Тюкавин записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров. В субботу «Динамо» на своём поле обыграло ЦСКА со счётом 2:1.