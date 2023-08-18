Петржела порекомендовал «Зениту» не возвращать Азмуна

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о потенциальном возвращении форварда Сердара Азмуна в петербургский клуб – разговоры об этом периодически всплывают в СМИ этим летом.

«Нужно ли это петербуржцам? Планов «Зенита» я не знаю, но я бы его не брал, оказавшись на их месте, а купил бы лучше молодого российского футболиста», - сказал Петржела Metaratings, добавив, что и самому иранцу вряд ли нужно возвращение в Россию.

Напомним, что Азмун уже свыше полутора лет является игроком леверкузенского «Байера», однако часто страдает от травм и не является игроком основного состава «фармацевтов».