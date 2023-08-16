Агент исключил переход Санчеса в «Спартак»

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, сообщил, что переход его клиента в «Спартак» уже невозможен.

«Возможен ли ещё переход Санчеса в «Спартак»? Нет», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что переход 27-летнего колумбийца в московский клуб сорвался по политическим причинам.

В прошлом сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 15 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 20 августа против «Зенита». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.