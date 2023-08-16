Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент исключил переход Санчеса в «Спартак»

16 Августа 2023 • 10:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, сообщил, что переход его клиента в «Спартак» уже невозможен.

«Возможен ли ещё переход Санчеса в «Спартак»? Нет», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что переход 27-летнего колумбийца в московский клуб сорвался по политическим причинам.

В прошлом сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 15 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 20 августа против «Зенита». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес Фернандо Шена
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
11:12 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Зенит» уже не боятся, все выходят с надеждой на очки»
11:04 · Россия. Премьер-лига
Витюгов — об игре с «Рубином»: «Будет принципиальный матч»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Агент исключил переход Санчеса в «Спартак»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Кержаков назвал лучшего партнёра в своей карьере
10:34 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» интересуется защитником из Серии А
10:34 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «В плане жалоб на судей «Зенит» решил опередить «Спартак»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Чалов рассказал об общении с защитником «Спартака» Таварешем
10:14 · Россия. Премьер-лига
Фассон: «Гречка — самое необычное блюдо в России»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Чалов прокомментировал новость о трансфере в ПАОК
09:45 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Спартак» летит вперёд и забивает, когда у него есть свободное пространство»
09:33 · Россия. Премьер-лига
В «Кальяри» опровергли интерес к Гайчу
09:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Скворцов: «У Адиева есть всё, чтобы стать тренером топ-клуба РПЛ»
07:58 · Россия. Премьер-лига
Орещук оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
07:52 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Очень удивила отставка Ташуева»
07:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола не исключает возвращения игрока в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем