Борис Игнатьев: «Спартак» и «Зенит» покажут дисциплинированную игру»

Ветеран отечественного тренерского дела Борис Игнатьев поразмышлял о центральном матче пятого тура РПЛ. В нём, напомним, московский «Спартак» примет дома действующего чемпиона России – питерский «Зенит».

«Команды постараются сделать всё, чтобы не проиграть много эпизодов сопернику, играть осторожнее в обороне. Думаю, увидим дисциплинированную игру, каждая из команд при потере мяча постарается занимать свои позиции, атаковать соперника», - делится эксперт с Bobsoccer.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдёт в Москве на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 20 августа. На данный момент «красно-белые» выше оппонентов на два очка в турнирной таблице – у «Спартака» их девять и четвёртое место. «Зенит» идёт на восьмом месте с семью баллами.

«От исхода игры зависит то, насколько, образно говоря, та или иная команда «распустит крылья» на ближайший хотя бы отрезок дистанции», - добавляет Игнатьев.