Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рапопорт: «Козыри у «Зенита» и «Спартака» одинаковые»

17 Августа 2023 • 21:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 2.50 X 3.65 2 2.65
20.08 19:30

Бывший наставник «Зенита» Борис Рапопорт оценил предстоящий матч «сине-бело-голубых» против «Спартака» в пятом туре Премьер-лиги.

«На мой взгляд, козыри у «Зенита» и «Спартака» одинаковые. И та, и другая команда не очень хорошо играют в обороне. В атаке — получше. «Зениту» нельзя давать «Спартаку» пространство, у москвичей - быстрые новые люди, умеющие играть в пас и убегать», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, подопечные Сергея Семака могут воспользоваться слабостью оборонительной зоны «красно-белых», выделив проблемы «Спартака» с центральной зоной защитников.

Напомним, что «Спартак» и «Зенит» проведут поединок пятого тура чемпионата на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 20 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Борис Рапопорт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 19:30
Рубин Рубин
Крылья Советов Крылья Советов
2.50 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Августа
22:16 · Россия. Премьер-лига
Горовой: «Зениту» предстоит преодолевать «малкомозависимость»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «Любого можно заменить»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Наставник сборной Казахстана верит в то, что Зайнутдинов преуспеет в «Бешикташе»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Спартак» запутался во вратарском вопросе
21:36 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Козыри у «Зенита» и «Спартака» одинаковые»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Матч «Динамо» - 2DROTS может не состояться 9 сентября слухи
21:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая: Рахимов может быть отправлен в отставку 18 августа
20:52 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» прокомментировали возможное назначение Ромащенко на тренерский пост
20:49 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о Слуцком: Его поведение безобразно
20:45 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о назначении Карасёва на «Спартак» - «Зенит»: «Работа на такой игре — тяжёлое испытание для любого судьи»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Элшника опроверг интерес «Крыльев Советов»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Попов оценил переход Зайнутдинова в «Бешикташ»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Тренер сборной Казахстана оценил переход Зайнутдинова в «Бешикташ»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин выделил фаворита в дерби «Динамо» - ЦСКА
20:10 · Россия. Премьер-лига
Волков: «Локомотив» — хорошая команда, подготовимся и разберём соперника
Все новости
Рекомендуем