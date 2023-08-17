Рапопорт: «Козыри у «Зенита» и «Спартака» одинаковые»

Бывший наставник «Зенита» Борис Рапопорт оценил предстоящий матч «сине-бело-голубых» против «Спартака» в пятом туре Премьер-лиги.

«На мой взгляд, козыри у «Зенита» и «Спартака» одинаковые. И та, и другая команда не очень хорошо играют в обороне. В атаке — получше. «Зениту» нельзя давать «Спартаку» пространство, у москвичей - быстрые новые люди, умеющие играть в пас и убегать», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, подопечные Сергея Семака могут воспользоваться слабостью оборонительной зоны «красно-белых», выделив проблемы «Спартака» с центральной зоной защитников.

Напомним, что «Спартак» и «Зенит» проведут поединок пятого тура чемпионата на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 20 августа.