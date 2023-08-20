Соболев отыграл один мяч в поединке против «Зенита»

В конце центрального матча пятого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» возвращается интрига. В чужой штрафной Александр Соболев боролся с Вильмаром Барриосом, и мяч попал в руку зенитовца. После просмотра повторов арбитр принял решение назначить 11-метровый штрафной удар. Соболев подошёл к мячу и просто покатил мяч по центру ворот, увидев, что голкипер сделал движение к левой штанге ворот.

На табло 1:2, у «Спартака» есть 10 минут основного времени плюс компенсированное, чтобы спасти поединок. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.