Московский «Спартак» ищет нового футболиста в атаку.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «красно-белые» завершили основную работу на трансферном рынке, потратив в летний период 26 миллионов евро. При этом отмечается, что столичный клуб готов приобрести нового форварда, но только в том случае, если удастся продать одного из игроков данной позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет новый клуб нападающим Кейта Бальде и Шамару Николсону, однако футболисты не хотят покидать команду.

После четырех туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в чемпионате России, сумев пополнить свою копилку на девять очков.

20 августа «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч на «Открытие Банк Арене» должен будет стартовать в 19:30 по мск.