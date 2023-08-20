​Хаджи: «Спартак» обыграет «Зенит», если судьи не испортят игру»

Бывший менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Зенита». По мнению Хаджи, команда Гильермо Абаскаля обыграет чемпиона России, если дерби двух столиц не испортят арбитры.

«Игра будет равная, но победит «Спартак», если судьи не испортят игру», - сказал Хаджи, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» будет обслужить судейская бригада Сергея Карасёва.