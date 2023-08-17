​Уткин: «Спартак» момент сопернику всегда подарит – не Литвинов, так Свинов»

Известный журналист Василий Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» вспомнил о поражении «Спартака» от «Урала» со счётом 2:3.

«Драматичнейшая развязка. Но как можно такому клубу, как «Спартак», иметь такого, пускай и третьего, вратаря? Объясните, куда бежал Свинов, когда Бикфалви забивал третий гол? Там же был игрок «Спартака», всё происходило на лицевой линии, в стороне от ворот… Только этим рывком ты делаешь свою позицию уязвимой. Браво, молодец, седьмой гол за две игры.

Против «Спартака» всегда надо играть до конца, потому что «Спартак» момент сопернику всегда подарит – не Литвинов, так Свинов, а не Свинов, так мало ли кто ещё», - сказал Уткин на своём канале в YouTube.