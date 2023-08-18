Мостовой: «У «Спартака» есть преимущество над «Зенитом» и в футбольном, и в ментальном плане»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче пятого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся в «Зенитом».

По мнению эксперта, в этой игре «Спартак» будет иметь преимущество над своим соперником как в футбольном, так и в ментальном плане.

«В процентном соотношении я бы поставил 65 на 45. Петербуржцы ещё ни одного матча не выиграли так уверено, как в том году. Поэтому у «Спартака» есть преимущество и в футбольном, и в ментальном плане», — приводит слова Мостового Metaratings.

После четырёх туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая восьмой «Зенит» на два очка. Очное противостояние этих команд состоится 20 августа и начнётся оно в 19:30 по московскому времени.