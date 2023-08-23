Камоцци: «Надеюсь, что приобретение Бабича пойдёт «Спартаку» на пользу»

Бывший помощник Леонида Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци высказался о новичке «красно-белых» Срджане Бабиче.

«Команде был необходим защитник, это именно та зона, которую нужно было укрепить. Поэтому я надеюсь, что приобретение Бабича пойдёт «Спартаку» на пользу и он поможет команде добиться поставленных целей», — заявил итальянский функционер, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Камоцци отметил, что не готов делать выводы о подписании сербского игрока, поскольку слабо знаком с ним, из-за чего Франко будет ждать и наблюдать за его действиями на футбольном поле.

Напомним, что в прошедшем сезоне Срджан Бабич провёл 34 матча за «Альмерию» в рамках Ла Лиги и забил три мяча. «Спартак» заплатил за 27-летнего игрока пять миллионов евро.