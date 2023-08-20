​Корнеев дал совет Клаудиньо

Игорь Корнеев, который в своё время работал в «Зените» спортивным директором, высказался о Клаудиньо. По мнению функционера, бразильцу не стоит обижаться из-за частых нарушений правил со стороны соперников.

«Бразильцу в этой ситуации не нужно обижаться. Ему просто надо быстрее принимать решения на поле, быстрее перестраиваться. Ему пора понять, что чемпионат России - всё-таки не прогулочная история», - сказал Корнеев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. С тех пор бразилец провёл за питерский клуб 68 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 16 голов и 17 результативных передач на партнёров.

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