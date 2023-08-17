​«Спартак» может стать чемпионом – Камоцци

«Спартак» способен стать чемпионом России в новом сезоне. Так считает Франко Камоцци, который ранее работал в московском клубе на должности советника Леонида Федуна.

«Спартак» может победить кого угодно в России. Это просто зависит от них самих. Поэтому «красно-белые» могут обыграть «Зенит» на этих выходных. Также «Спартаку» по силам победить в РПЛ в этом сезоне», - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В четырёх прошедших турах Премьер-лиги «Спартак» набрал девять очков. Команда Гильермо Абаскаля обыграла «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1), но проиграла «Уралу» (2:3). Ближайший матч «красно-белые» проведут в воскресенье, 20 августа. На родной «Открытие Арене» они будут сражаться против «Зенита».

Добавим, что в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионский титул в 2017 году. Тогда команду тренировал Массимо Каррера.