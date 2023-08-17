Якубко: «Все за рубежом говорят о «Спартаке»

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о популярности «Спартака».

Эксперт назвал «Спартак» самым популярным клубом России. Кроме того, словак отметил, что за рубежом «красно-белые» являются наиболее обсуждаемым российским клубом.

«Спартак» — самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Не просто так их называют народной командой. Все за рубежом говорят о «Спартаке», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

После четырёх туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 20 августа против «Зенита». Начало — в 19:30 по московскому времени.