Гендиректор «Зенита»: «Прощание с Малкомом обязательно состоится»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, будет ли прощальная встреча бывшего нападающего команды Малкома Филипе с болельщиками.

Напомним, ранее Малком покинул «Зенит», став новым игроком саудовского «Аль-Хиляля».

«Начался чемпионат Саудовской Аравии, поэтому очень трудно сейчас найти место в графике, чтобы все совпало. Сейчас мы назвать дату не можем, но такое прощание обязательно состоится», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний Малком принял участие в четырех матчах за «Аль-Хиляль», в которых забил пять мячей и записал на свой счет один ассист.