Мор: Соперники пользуются нервозностью Клаудиньо

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о поведении хавбека «Зенита» Клаудиньо.

«Клаудиньо нервозен? Это началось еще на Кубке PARI Премьер. Раньше в столь ярко выраженной форме этого не было, а случилось только сейчас. Он стал немножко нервным, а соперники этим пользуются», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний бразилец принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После четырех туров «Зенит» находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков.

20 августа «Зенит» встретится со «Спартаком» в рамках пятого тура РПЛ.