Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, жёстко упал перед матчем со «Спартаком». Произошло это тогда, когда Медведев по своей традиции выполнял удары по мячу, направляя их в центральный круг. Видео показал телеграм-канал «Футбольный Биги».

Дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках пятого тура чемпионата России стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что после четырёх туров Премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе девять очков, а «Зенит» - семь.