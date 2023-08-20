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​Руководитель «Зенита» Медведев жёстко упал перед матчем со «Спартаком» - видео видео

20 Августа 2023 • 18:55 Комментировать (2)
Спартак Москва
0:1
Зенит
1 2.65 X 3.70 2 2.65
1-й тайм

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, жёстко упал перед матчем со «Спартаком». Произошло это тогда, когда Медведев по своей традиции выполнял удары по мячу, направляя их в центральный круг. Видео показал телеграм-канал «Футбольный Биги».

 

Дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках пятого тура чемпионата России стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что после четырёх туров Премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе девять очков, а «Зенит» - семь.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии (2)
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Leonardis
20 Августа 2023 в 19:37
Очень опасно упал. может даже и сотрясение...
Zenituwka
20 Августа 2023 в 19:06
Бошкой ударился, может хоть после этого поймет что Семак дно
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