Валуев: Верю в победу «Зенита»

Бывший чемпион мира по боксу, ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев высказался о предстоящем матче пятого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» сыграет против питерского «Зенита».

Политический деятель отметил, что верит в победу команды с берегов Невы, но будет нелегко, потому что существуют проблемы с ротацией.

«Если «Спартак» победит в этом матче, то они будут главными конкурентами «Зенита» в этом сезоне», - приводит слова Валуева Sport24.

Поединок начнётся в 19:30 по московскому времени.

Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.