Прудников: Хочется, чтобы «Спартак» победил у «Зенита»

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от важного матча «красно-белых» против «Зенита» в пятом туре РПЛ.

«Хочется, чтобы матч получился интересным, и «Спартак» победил в этой встрече. Тем более, что соберётся много болельщиков», — заявил экс-нападающий «красно-белых», чьи слова приводит «Матч ТВ». Эксперт также отметил большой ажиотаж перед принципиальной встречей, отказавшись от прогнозов на поединок.

Напомним, что «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 20 августа, на «Открытие Банк Арене». После четырёх туров подопечные Гильермо Абаскаля находятся на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ с девятью очками.