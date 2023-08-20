Аршавин: «Спартаку» нужен сильный опорник

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об опорных полузащитниках «Спартака».

«Для «Спартака» Умяров и Пруцев — средние футболисты. Им нужен сильный опорный полузащитник. Мартинс и Зобнин? Мартинс не очень хорошо играет за команду, а Зобнин играет на позиции «восьмерки», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

Сегодня, 20 августа, подопечные Гильермо Абаскаля сойдутся в противостоянии с «Зенитом». Матч пятого тура РПЛ должен стартовать в 19:30 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.