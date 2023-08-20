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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Спартаку» нужен сильный опорник

20 Августа 2023 • 19:15 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Зенит
1 2.65 X 3.70 2 2.65
1-й тайм

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об опорных полузащитниках «Спартака».

«Для «Спартака» Умяров и Пруцев — средние футболисты. Им нужен сильный опорный полузащитник. Мартинс и Зобнин? Мартинс не очень хорошо играет за команду, а Зобнин играет на позиции «восьмерки», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

Сегодня, 20 августа, подопечные Гильермо Абаскаля сойдутся в противостоянии с «Зенитом». Матч пятого тура РПЛ должен стартовать в 19:30 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Аршавин Роман Зобнин Наиль Умяров Данил Пруцев Кристофер Мартинс
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