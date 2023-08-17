Сёмин — о назначении Карасёва на «Спартак» - «Зенит»: «Работа на такой игре — тяжёлое испытание для любого судьи»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение арбитра Сергея Карасёва на матч пятого тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит».

«У Карасёва есть определений статус, чтобы работать на таком матче. Сергей неплохо себя зарекомендовал. Работа на матче «Спартак» - «Зенит» — тяжелое испытание для любого судьи», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, после четырех туров «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» находится на шестом месте. Сейчас разница между командами составляет два зачетных балла.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет 20 августа. Стартовый свисток Сергея Карасёва должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.