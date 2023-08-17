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Сёмин — о назначении Карасёва на «Спартак» - «Зенит»: «Работа на такой игре — тяжёлое испытание для любого судьи»

17 Августа 2023 • 20:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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20.08 19:30

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение арбитра Сергея Карасёва на матч пятого тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит».

«У Карасёва есть определений статус, чтобы работать на таком матче. Сергей неплохо себя зарекомендовал. Работа на матче «Спартак» - «Зенит» — тяжелое испытание для любого судьи», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, после четырех туров «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» находится на шестом месте. Сейчас разница между командами составляет два зачетных балла.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет 20 августа. Стартовый свисток Сергея Карасёва должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Сёмин Сергей Карасёв
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