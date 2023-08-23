Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Зенит» был наголову сильнее «Спартака»

23 Августа 2023 • 19:06 Комментировать (3)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший игрок российской сборной Роман Широков подвёл итоги центрального матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Разочарования от «Спартака» нет. «Зенит» порадовал, он был наголову сильнее. Если бы не пенальти, счёт мог быть и 3:0 и 4:0. Всегда говорил о том, что без Вендела и с ним — это разные команды. Связка Вендел-Клаудиньо-Сантос на фланге просто разорвала соперника», — заявил экс-футболист обоих клубов в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Вендел является более значимой фигурой для нынешнего состава «сине-бело-голубых», чем Малком, уехавший в Саудовскую Аравию. По словам эксперта, сделка с «Аль-Хилялем» позволила «Зениту» заработать, а отсутствие лучшего бомбардира прошлого сезона компенсирует игра Густаво Мантуана и Вендела.

Напомним, что «Зенит» выиграл принципиальный гостевой поединок со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Вендел (дубль) и Матео Кассьерра.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Широков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
TEREX
23 Августа 2023 в 19:20
та неее рома..ты ни праф..)) тута адин хрюн на медни заивил..што акарака вазили ЗЕНИТ весь фтарой таим..)) и што им проста ни павизло..)) во как!
ингерман
23 Августа 2023 в 19:35
ай бро енти акарака увесь фтарой тайм на крючках вялелись пока им треху атгружали.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
23 Августа 2023 в 19:40
ах ха ха..)) завялили их знатна..)) таперича мухи даидають энту тухлятку..))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
20:22 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал главные качества Осинькина
19:56 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: У Игнашевича ко всем повышенные требования
19:49 · Кубок России
Колыванов — об игре против медийных команд: «Никакого давления нет»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Надеюсь, что приобретение Бабича пойдёт «Спартаку» на пользу»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Спартак» пока не может научиться играть с «Зенитом» 1
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Родина» арендовала полузащитника «Спартака» официально
19:24 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»
19:18 · Россия. Премьер-лига
В ПАОКе до последнего будут ждать британской визы для Оздоева 1
19:16 · Россия. Премьер-лига
Дорский: «Гогниев — продолжение атакующей философии для «Оренбурга» 1
19:12 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Спартаку» нужна стабильность в результатах
19:06 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Зенит» был наголову сильнее «Спартака» 3
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Широков высказался о работе Кононова в «Сатурне»
18:42 · Россия. Премьер-лига
В «Дженоа» отреагировали на информацию об интересе к Лаксальту
18:40 · Россия. Премьер-лига
«Его поведение на бровке вызывает вопросы»: Канчельскис раскритиковал Абаскаля 8
18:34 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал ошибкой покупку Бальде «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем