Широков: «Зенит» был наголову сильнее «Спартака»

Бывший игрок российской сборной Роман Широков подвёл итоги центрального матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Разочарования от «Спартака» нет. «Зенит» порадовал, он был наголову сильнее. Если бы не пенальти, счёт мог быть и 3:0 и 4:0. Всегда говорил о том, что без Вендела и с ним — это разные команды. Связка Вендел-Клаудиньо-Сантос на фланге просто разорвала соперника», — заявил экс-футболист обоих клубов в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Вендел является более значимой фигурой для нынешнего состава «сине-бело-голубых», чем Малком, уехавший в Саудовскую Аравию. По словам эксперта, сделка с «Аль-Хилялем» позволила «Зениту» заработать, а отсутствие лучшего бомбардира прошлого сезона компенсирует игра Густаво Мантуана и Вендела.

Напомним, что «Зенит» выиграл принципиальный гостевой поединок со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Вендел (дубль) и Матео Кассьерра.