Журавель считает, что Бакаев не вписывается в игру «Зенита»

Футбольный журналист и комментатор Тимур Журавель высказался о нападающем «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Бакаев — это тот футболист, который не играет в касание, а «Зенит» старается играть быстро. Если брать идеальную зенитовскую атаку, то Зелимхан в ней не самая органичная величина», — заявил Журавель «Матч ТВ».

По словам эксперта, Бакаев любит брать игру на себя, но он должен выполнять установки тренера, а с этим у него часто возникают проблемы.

В текущем сезоне 27-летний вингер принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Завтра, 20 августа, «Зенит» проведет гостевой поединок против «Спартака». Не пропустите прямую трансляцию в текстовом формате, которая будет доступна на портале LiveResult. Начало игры — в 19:30 по мск.