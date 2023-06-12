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Лига чемпионов

Петрушин: «Индзаги выключил Холанна из игры» эксклюзив

12 Июня 2023 • 21:20 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу«Манчестер Сити» над «Интером» (1:0) в финальном матче Лиги чемпионов.

- Вы ожидали такой нерезультативной игры?

- Обилия голов я точно не ждал. Я понимаю, что такое итальянский футбол с точки зрения игры в обороне. Надо приложить много усилий, чтобы забить итальянскому клубу. Именно оттуда пришёл термин «Катеначчо». Помню, как «Интер» встречался с московским «Торпедо». В первом матче итальянцы одержали победу со счётом 1:0, а ответной игре не дали сопернику ничего создать. Индзаги хорошо подготовился к игре, показал себя достойно. Я не ждал обилия голов.

- Холанн не смог ничего противопоставить итальянской защите. Это нехватка опыта?

- Повторюсь, итальянцы здорово играют в обороне. Индзаги досконально изучил манеру игры соперника и выключил Холанна из игры. Его просто закрыли и не дали свободно играть.

- Жаль, что итальянцы не смогли победить?

- С одной стороны, да. Когда по телевизору показали Индзаги, я подумал, что он был готов расплакаться. Они выключили «Сити», всё было написано на лице Индзаги. Честь и хвала ему, мне было жаль его как тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Симоне Индзаги Алексей Петрушин Эрлинг Холанн
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