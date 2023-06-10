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Лига чемпионов

Непомнящий: «Манчестер Сити» - флагман клубного футбола» эксклюзив

10 Июня 2023 • 15:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.40 2 7.30
Через 5 ч. 44 мин.

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

- Андрей Червиченко стал меньше смотреть Лигу чемпионов из-за отстранения наших команд. Ваше отношение к еврокубкам как-то поменялось?

- Я не так внимательно смотрю за еврокубками в последнее время, хотя у меня есть свои симпатии. Лига конференций и Лига Европы проходят мимо меня, финальные матчи я смотрю. В Лиге чемпионов я персонально переживаю за Гвардиолу. Все мы так же переживали за Месси, который долгое время не мог стать чемпионом мира. Гвардиола многое даёт футболу, он создал свою модель игры. В «Барселоне», «Баварии» и «Ман Сити» он показал, что может входить в разные лиги и добиваться там успеха.

- «Интер» - это подарок для Гвардиолы?

- Хосеп Гвардиола наконец-то должен завоевать титул, хотя я понимаю, что от «Интера» непонятно, чего ждать. Эта команда может быстро атаковать, умеет забивать из-за штрафной. Понятно, что «Сити» - явный фаворит, у команды есть много козырей, но команде точно не будет просто. Плюс за командой тянется тревожный шлейф поражений на финальных стадиях.

- Вне зависимости от исхода финала для вас «Манчестер Сити» - это главная удара сила в мире?

- Да, придраться не к чему. Найти изъян практически невозможно. На сегодня это флагман клубного футбола.

«Манчестер Сити» и «Интер» разыграют «ушастика» уже сегодня, 10 июня. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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