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Маротта: «Симоне Индзаги ждёт успешное будущее»

10 Июня 2023 • 00:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
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Через 19 ч. 36 мин.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта похвалил главного тренера команды Симоне Индзаги.

Наставник вывел «нерадзурри» в финал Лиги чемпионов, где команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити». Поединок состоится в субботу.

«Интер» не играл в финале Лиги чемпионов 13 лет, и мы надеемся, что наша мечта воплотится в реальность. За этот успех ответственны все работающие в клубе люди, но Индзаги, конечно, заслуживает отдельного упоминания. Под его руководством многие игроки стали лучше. Уверен, Симоне добьётся больших успехов в будущем», – высказался в интервью Sky Маротта.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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