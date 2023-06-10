Маротта: «Симоне Индзаги ждёт успешное будущее»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта похвалил главного тренера команды Симоне Индзаги.

Наставник вывел «нерадзурри» в финал Лиги чемпионов, где команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити». Поединок состоится в субботу.

«Интер» не играл в финале Лиги чемпионов 13 лет, и мы надеемся, что наша мечта воплотится в реальность. За этот успех ответственны все работающие в клубе люди, но Индзаги, конечно, заслуживает отдельного упоминания. Под его руководством многие игроки стали лучше. Уверен, Симоне добьётся больших успехов в будущем», – высказался в интервью Sky Маротта.