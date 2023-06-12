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Лига чемпионов

Орещук: Гвардиола — лучший, Анчелотти сейчас чуть ниже эксклюзив

12 Июня 2023 • 20:22 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

- Вы ожидали такого исхода матча?

- Честно говоря, я думал, что дело дойдёт до серии пенальти. Кто бы там оказался сильнее - другая история. Такой результат меня не удивил.

- До пенальти дело не дошло, а единственный гол забил Родри. Вас удивило то, что Холанн не отметился результативными действиями?

- При приёме мяча у него всегда было двое защитников на плечах, а третий ещё и страховал. «Интер» устроил такое катеначчо, что «Манчестер Сити» просто завяз в оборонительных редутах «Интера». Итальянцы умеют обороняться, они в целом там строят свой стиль. На руку Гвардиоле сыграл второй темп.

- Гвардиола лучший практикующий тренер мира на данный момент?

- На данный момент сто процентов он номер один.

- Карло Анчелотти ставите на одну полку с ним? Или чуть ниже?

- На сегодняшний день чуть ниже. В целом по титулам и регалиям они находятся на одном уровне. Анчелотти - другого плана специалист. Тот же Гвардиола перед переездом в Германию пожил там и подучил язык, почувствовал менталитет это страны. Он как бы идёт от истоков, формирует свою философию.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Карло Анчелотти Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Роман Орещук Эрлинг Холанн
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