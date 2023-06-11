Гвардиола – третий тренер с тремя победами в Лиге чемпионов, больше только у Анчелотти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола добился долгожданной победы в Лиге чемпионов.

«Горожане» впервые в своей истории добились триумфа в самом статусном еврокубке, а для Гвардиолы этот успех стал первым после 12-летнего перерыва. Как отмечает BBC, испанец стал третьим наставником с тремя победами в Лиге чемпионов и Кубке чемпионов – ранее этого добивались только Боб Пейсли и Зинедин Зидан. Рекордсменом остаётся Карло Анчелотти, побеждавший четырежды.

Напомним, что прежде Хосеп Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов только с «Барселоной» – в 2009 и 2011 году. Должность рулевого «Манчестер Сити» он занимает с 2016 года.