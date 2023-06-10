Ди Франческо: «Интер» доставит много проблем «Манчестер Сити»

Безработный наставник Эусебио ди Франческо высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Трофей разыграют миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в субботу в 22:00 по московскому времени.

«Интер» проделал отличный путь в Лиге чемпионов. Конечно, трудно противостоять «Манчестер Сити», но с таким качественным подбором игроков и отличным тренером, как у «Интера», вопрос о победителе не может быть решён заранее. Уверен, команда Индзаги доставит немало проблем «Сити».

Тот факт, что «Интер» может выбирать между Джеко и Лукаку, говорит о силе команды. Оба отлично взаимодействуют с Лаутаро, но Джеко выглядит лучше, когда выходит в старте, а Лукаку способен усилить атаку и после выхода на замену», – цитирует TMW ди Франческо.