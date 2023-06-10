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Ди Франческо: «Интер» доставит много проблем «Манчестер Сити»

10 Июня 2023 • 02:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
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Через 18 ч. 4 мин.

Безработный наставник Эусебио ди Франческо высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Трофей разыграют миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в субботу в 22:00 по московскому времени.

«Интер» проделал отличный путь в Лиге чемпионов. Конечно, трудно противостоять «Манчестер Сити», но с таким качественным подбором игроков и отличным тренером, как у «Интера», вопрос о победителе не может быть решён заранее. Уверен, команда Индзаги доставит немало проблем «Сити».

Тот факт, что «Интер» может выбирать между Джеко и Лукаку, говорит о силе команды. Оба отлично взаимодействуют с Лаутаро, но Джеко выглядит лучше, когда выходит в старте, а Лукаку способен усилить атаку и после выхода на замену», – цитирует TMW ди Франческо.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Эусебио Ди Франческо
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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