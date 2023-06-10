Эдерсон продлил «бразильскую серию» в финалах Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов вновь не обошёлся без участия бразильских игроков.

Голкипер Эдерсон занял место в стартовом составе «горожан» в матче против «Интера». Как отмечает Opta, уже в десятом финале Лиги чемпионов кряду в основе команд выходит хотя бы один бразилец – рекордная действующая серия среди представителей всех стран.

Эдерсону удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом тайме. «Манчестер Сити», впрочем, голов тоже не забил.

Следить за ходом второй половины финального поединка можно посредством текстовой онлайн-трансляции, представленной на сайте LiveResult.ru.