Сперцян поздравил Мхитаряна с выходом в финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что поздравил армянского хавбека «Интера» Генриха Мхитаряна с выходом в финал Лиги чемпионов.

«Я поздравил Генриха с выходом в финал, он отблагодарил меня, пожелал удачи», — приводит слова Сперцяна портал Sport24.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» в двухматчевом противостоянии одолел «Милан» (2:0, 1:0). Во втором полуфинале турнира «Манчестер Сити» выбил из турнира мадридский «Реал» (1:1, 4:0).

Финальный матч между «Интером» и «Манчестер Сити» состоится 10 июня. Встреча пройдет в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени.