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Лига чемпионов

Сперцян поздравил Мхитаряна с выходом в финал Лиги чемпионов

18 Мая 2023 • 18:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что поздравил армянского хавбека «Интера» Генриха Мхитаряна с выходом в финал Лиги чемпионов.  

«Я поздравил Генриха с выходом в финал, он отблагодарил меня, пожелал удачи», — приводит слова Сперцяна портал Sport24.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» в двухматчевом противостоянии одолел «Милан» (2:0, 1:0). Во втором полуфинале турнира «Манчестер Сити» выбил из турнира мадридский «Реал» (1:1, 4:0).

Финальный матч между «Интером» и «Манчестер Сити» состоится 10 июня. Встреча пройдет в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Краснодар Генрих Мхитарян Эдуард Сперцян
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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