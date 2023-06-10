​Губерниев – о «Манчестер Сити»: «На мандраже начали»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил стартовый отрезок финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Говорил я перед матчем Быстрову, что предыдущие победы «Манчестер Сити абсолютно значения не имеют… На мандраже начали…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На текущий момент счёт в финальном матче Лиги чемпионов не открыт (команды сыграли 34 минуты). «Манчестер Сити» не имеет подавляющего преимущества, хотя команду Хосепа Гвардиолы считали безоговорочным фаворитом.

Следить за финалом Лиги чемпионов можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.