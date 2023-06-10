Пономарёв: «Отдаю предпочтение «Интеру»

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

«Манчестер Сити» сейчас, конечно, очень прибавил в игре. Но всё же отдаю предпочтение «Интеру». Есть какое‑то чутьишко, что итальянская команда сегодня победит. У «Манчестер Сити» слишком много побед было в Англии. Они устали и морально, и физически», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Пономарёва, подопечные Симоне Индзаги подходят к решающей игре более свежими. Владимир оставил прогноз на победу «нерадзурри» с минимальным счётом.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт сегодня, 10 июня, в Стамбуле. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.

