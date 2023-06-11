Рио Фердинанд: «Они обессмертили своё имя»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал итоги финального матча Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Интер» с минимальным счетом. По мнению Фердинанда, команда, победив с самом престижном турнире европейского футбола, обессмертила свое имя.

- Обессмертили свое имя. Они заслужили это. Команда весь сезон играла в футбол, который у всех вызывал восхищение. Этот триумф долго созревал, - цитирует слова Фердинанда BT Sport.

«Манчестер Сити» выиграл финал Лиги чемпионов со второй попытки - в 2021 году команда проиграла в решающем матче землякам из «Челси».