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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

24 Мая 2023 • 16:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своими мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

По словам Семака, он хочет, чтобы трофей Лиги чемпионов завоевал «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Команда демонстрирует прекрасный атакующий футбол. Очень качественный. Думаю, многим такой стиль по душе. Надеюсь, что «Ман Сити» победит, пусть и с минимальным преимуществом», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Семак ожидает от «Интера» оборонительного футбола с расчётом на контратаки. Тренер «Зенита» также отметил, что финал Лиги чемпионов можно было бы сделать из двух матчей.

Лучшим результатом «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов остаётся финал 2021 года, в котором команда проиграла «Челси» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Манчестер Сити Сергей Семак
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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