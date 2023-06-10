Гвардиола и Холанн сделали требл! «Манчестер Сити» переборол «Интер» в финале Лиги чемпионов

«Интер» и «Манчестер Сити» схлестнулись в финале Лиги чемпионов. Решающая битва за трофей состоялась 10 июня в Стамбуле на стадионе «Ататюрк».

Безоговорочным фаворитом подходил «Манчестер Сити» к финалу Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола не был обременён травмами и выставил основное сочетание: Холанн, Де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Родри, Гюндоган. У Индзаги тоже все топы в строю: Лаутаро, Джеко, Барелла, Брозович, Чалханоглу. Только Лукаку и Уокер, недавно оправившиеся от травм остались на скамейке запасных.

Правда, идиллия основных составов нарушилась на 36-й минуте матча. Кевин Де Брёйне поскользнулся, на ровном месте получив травму. Попытался разбегаться бельгиец, но безуспешно – попросил замену и уступил место Филу Фодену. До этого сам же Де Брёйне успел отметиться обостряющей передачей на Холанна. Эрлинг ускользнул от Бастони и плотно пробил, однако Онана парировал без особых проблем.

А первый момент в матче создал Бернарду Силва, справа влетевший в штрафную площадь «Интера». Португалец раскачал Димарко и сильно пробил в дальний угол, но совсем немного в створ не попал. Вот и всё «впечатляющее», что увидели зрители за час игрового времени. В остальном – высочайший прессинг от обеих команд, невероятная плотность и осторожность. «Манчестер Сити» больше владел мячом, но «Интер» оборонялся уверенно, никакой паники не было.

Иногда владение даже играло против «горожан». Аканджи с Эдерсоном не разобрались, Лаутаро подхватил мяч у чужой штрафной площади, сблизился с голкипером и зарядил точно ему в корпус. «Сити» откровенно подарил момент «Интеру». После этого англичане собрались, заставили итальянцев побегать без мяча, немного выдохнуться и этот нажим принёс свои плоды. Аканджи разрезающей передачей бросил в прорыв Бернарду, Силва на лицевой линии догнал мяч и покатил под себя. А на 11-метровую отметку набежал Родри, кручённым ударом вколотивший мяч под правую штангу – 1:0.

«Интер» не сдался, пропустив, а побежал вперёд и создал супершанс. Димарко откликнулся на фланговый кросс, головой пробив в перекладину. Сам же Федерико оказался на добивании, опять приложился плотно, но теперь попал в Ромелу Лукаку, сыгравшего за «Сити» в этом эпизоде. Естественно, «Сити» не закрывался. Концовку матча англичане предпочитали проводить на чужой половине поля. Так Фоден после разрезающей передачи Гюндогана влетел в штрафную площадь, плотно пробил под дальнюю штангу, но справился в этом эпизоде Андре Онана.

У «Интера» лучший и единственный моменты в концовке матча загубил Лукаку, после скидки Госенса пробивший по позиции Эдерсона – бразилец сумел коленом отразить удар. И всё тут. «Манчестер Сити» наконец-то покорил этот рубеж. Монументальная, первая в истории клуба Лига чемпионов отправляется в музей. А всего в этом сезоне – нереальный требл. И кто скажет, что Хосеп Гвардиола и его команда не заслужили этого успеха?