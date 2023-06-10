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Лига чемпионов

Гвардиола и Холанн сделали требл! «Манчестер Сити» переборол «Интер» в финале Лиги чемпионов

10 Июня 2023 • 23:56 Комментировать (97)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

«Интер» и «Манчестер Сити» схлестнулись в финале Лиги чемпионов. Решающая битва за трофей состоялась 10 июня в Стамбуле на стадионе «Ататюрк».

Протокол игры  
Манчестер Сити1:0Интер Милан
(1:0) Родри Эрнандес68'  
Эдерсон Мораес  90'Аканджи МануэльДиаш РубенАке НатанСтоунс Джон 82' (Уокер Кайл ( 82') Родри ЭрнандесСилва БернардуДе Брёйне Кевин 36' (Фоден Фил ( 36') Гюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг  90'
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикПалмер КоулГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинПерроне МаксимоОртега ШтефанАльварес ХулианКарсон Скотт
Онана Андре  90'Дармиан Маттео 84' (Д'Амброзио Данило ( 84') Ачерби ФранческоБастони Алессандро 76' (Госенс Робин ( 76') Дюмфрис Дензел 76' (Белланова Рауль ( 76') Барелла Николо  59'Брозович МарселоЧалханоглу Хакан 84' (Мхитарян Генрих ( 84') Димарко ФедерикоДжеко Эдин 57' (Лукаку Ромелу ( 57'  83') Мартинес Лаутаро
Запасные: Де Врей СтефанШкриньяр МиланКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович СамирКорреа Хоакин
10 июня. Стадион "Олимпийский стадион (Стамбул)".

 

Безоговорочным фаворитом подходил «Манчестер Сити» к финалу Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола не был обременён травмами и выставил основное сочетание: Холанн, Де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Родри, Гюндоган. У Индзаги тоже все топы в строю: Лаутаро, Джеко, Барелла, Брозович, Чалханоглу. Только Лукаку и Уокер, недавно оправившиеся от травм остались на скамейке запасных.

Правда, идиллия основных составов нарушилась на 36-й минуте матча. Кевин Де Брёйне поскользнулся, на ровном месте получив травму. Попытался разбегаться бельгиец, но безуспешно – попросил замену и уступил место Филу Фодену. До этого сам же Де Брёйне успел отметиться обостряющей передачей на Холанна. Эрлинг ускользнул от Бастони и плотно пробил, однако Онана парировал без особых проблем.

А первый момент в матче создал Бернарду Силва, справа влетевший в штрафную площадь «Интера». Португалец раскачал Димарко и сильно пробил в дальний угол, но совсем немного в створ не попал. Вот и всё «впечатляющее», что увидели зрители за час игрового времени. В остальном – высочайший прессинг от обеих команд, невероятная плотность и осторожность. «Манчестер Сити» больше владел мячом, но «Интер» оборонялся уверенно, никакой паники не было.

Иногда владение даже играло против «горожан». Аканджи с Эдерсоном не разобрались, Лаутаро подхватил мяч у чужой штрафной площади, сблизился с голкипером и зарядил точно ему в корпус. «Сити» откровенно подарил момент «Интеру». После этого англичане собрались, заставили итальянцев побегать без мяча, немного выдохнуться и этот нажим принёс свои плоды. Аканджи разрезающей передачей бросил в прорыв Бернарду, Силва на лицевой линии догнал мяч и покатил под себя. А на 11-метровую отметку набежал Родри, кручённым ударом вколотивший мяч под правую штангу – 1:0.

«Интер» не сдался, пропустив, а побежал вперёд и создал супершанс. Димарко откликнулся на фланговый кросс, головой пробив в перекладину. Сам же Федерико оказался на добивании, опять приложился плотно, но теперь попал в Ромелу Лукаку, сыгравшего за «Сити» в этом эпизоде. Естественно, «Сити» не закрывался. Концовку матча англичане предпочитали проводить на чужой половине поля. Так Фоден после разрезающей передачи Гюндогана влетел в штрафную площадь, плотно пробил под дальнюю штангу, но справился в этом эпизоде Андре Онана.

У «Интера» лучший и единственный моменты в концовке матча загубил Лукаку, после скидки Госенса пробивший по позиции Эдерсона – бразилец сумел коленом отразить удар. И всё тут. «Манчестер Сити» наконец-то покорил этот рубеж. Монументальная, первая в истории клуба Лига чемпионов отправляется в музей. А всего в этом сезоне – нереальный требл. И кто скажет, что Хосеп Гвардиола и его команда не заслужили этого успеха?

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити
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Комментарии (97)
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venge
11 Июня 2023 в 01:08
Нытики теперь плачут по делу. Весь матч костоломы пытались сломать футбол, и сами же катались по газону чуть что. На удивление слабый матч от Ман Сити. Всё могло закончиться антирекордом для Интера. По-хорошему, Интеру повезло, что проиграли только 0-1. Ни о какой победе и речи не было то в принципе 😊 Было бы нечестно, согласитесь, если бы Интер, залетевший на шару в финал ЛЧ (привет сетке ЛЧ), ещё бы на шару и победил (привет травма КДБ). Поздравления болельщикам Ман Сити, сегодня произошла история 😊
NOBODY
11 Июня 2023 в 01:12
походу ты хоккей смотрел )))) более неточное описание матча найти трудно.....
Barcelona-Champions
11 Июня 2023 в 01:08
Вот некоторые утверждают, что Сити для того чтобы считаться полноценной топовой командой, нужно долгое время. Но блин, если так разобраться, какая из хваленых топ-команд способна всегда быть на пьедестале?! Такой команды нет по определению, ибо любая команда после взлета испытывает падение, ничто не вечно под Луной, как говорится. Возьмем тот же Интер, когда - то при царе Горохе дважды победили, а потом аж до 2010 года ничего не показывали в ЛЧ, и более того, целых 13 лет после последнего триумфа, команда была в тени, и только в этом году смогли интеристы вернуться в элиту. Не удивлюсь, если после этого сезона темно-синие опять 10-20 лет будут в тени ЛЧ. И так можно сказать про всех грандов, каждый из них испытывает периоды взлетов и падений. Даже возьмём тот же Челси, во что они превратились за 2 года. Поэтому, говоря в данный момент, надо опираться на НАСТОЯЩЕЕ, а не пытаться требовать от команды побед всегда и всюду. Сейчас Сити-сиоьнейшая команда и этим всё сказано 👍👍👍
NOBODY
11 Июня 2023 в 01:06
вот и вся разница, люди пишут про матч, про "нелюбовь" к сити, я считаю его вообще помойкой....и только походу барсаглоры которые учат других переходят на личности....кто еще пустозвон после этого )))))
pol-black
11 Июня 2023 в 01:08
балабол!
NOBODY
11 Июня 2023 в 01:18
балабол,балабол.....

только вот удивительно, жаль не скринил в свое время....я на 80 % уверен , что несколько лет назад теперешний ьарселонец Пол-Блэк топил за РЕал Мадрид... ))))))
откуда бы ему знать Эверласта? )))) это как одно из ммм "доказательств".....
venge
11 Июня 2023 в 00:59
Кальчо из бэк, мерда не подкачала. Отличные эмоции, футбол победил сегодня 🤣
gresnik
11 Июня 2023 в 00:52
оо уже финал ЛЧ..и где команды топ уровня??? что за де.жмо играло??? фииии какая гадость вонючая =)(((
pol-black
11 Июня 2023 в 00:57
это "де..мо" отымело по всем статьям твой любимый клуб (насчёт "любимый" я уже не так уверен).
Barcelona-Champions
11 Июня 2023 в 00:58
Ты ошибся, сливочных в этот раз не было, к счастью, поэтому был нормальный качественный футбол в исполнении итальянцев и внгличан🇮🇹🇬🇧👍👍
NOBODY
11 Июня 2023 в 01:00
нууу болельщики сити - это глоры Барсы )) что с них взять
pol-black
11 Июня 2023 в 01:02
а что с нас брать? и зачем? если окромя пустозвонства сказать нечего, то лучше помалкивать и не выглядеть дегенератом.
NOBODY
11 Июня 2023 в 01:03
))) и это мне пишет пустозвон.....ой, лучше не пиши,
NOBODY
11 Июня 2023 в 01:03
фигею с вас, пишите сами ересь постоянно и обвиняете в этом других....
pol-black
11 Июня 2023 в 01:04
балабол!
pol-black
11 Июня 2023 в 00:42
очень нервная и очень равная игра. финал ЛЧ обычно скучны, но сегодня второй тайм был очень интересен и изобиловал моментами. наконец то Пеп решил не мудрить и просто дал игрокам сделать своё дело. многие говорили перед матчем, что кубок у Сити в кармане, но я так не считал. так и получилось. Интер вполне мог перевернуть ситуацию, но где-то не повезло, где-то сами затупили. горожане тоже имели хорошие моменты, но сегодня у них был наверное самый трудный матч. не ожидали они такой классной игры от итальянцев. тем ценней победа!
CELTIC FROST
11 Июня 2023 в 00:42
А, кстати, как смог Силва покатить мяч "под себя"? (в тексте именно так) Точно - волшебник)
ингерман
11 Июня 2023 в 00:42
11 Июня 2023 в 00:36
дундук снизу ты никакого отношения к этаму не имеешь.. преджде чем болеть за манчестер-силу ты должен спросить разрешения у меня и маих друзей.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
11 Июня 2023 в 00:40
отличный репортаж с места событий.. болелы разных каманд веселы от проигрыша.. .. и пачиму там в ентай туречине рядам нец росхвардии.. )))
pol-black
11 Июня 2023 в 00:36
ну теперь точно Сити - топ-клуб!
Roni
11 Июня 2023 в 00:39
Топ может ещё не топ. Но на таком уровне им нужно отыграть лет 10 точно. Перспектива есть
pol-black
11 Июня 2023 в 00:43
далеко не каждый клуб из топ-чемпионатов выигрывает требл. да ещё и с ЛЧ среди трофеев. так что уже наверное ТОП.
Roni
11 Июня 2023 в 00:52
Они и так были в топе как только выиграли АПЛ. Но они ТОП в течении времени. Нужно время. Если они так отыграют только лет 10 и уйдёт Шейх, со всеми деньгами то ее назовут выскочкой. Великие клубы испытывают себя на прочность временем. Или хотя бы поколением.
pol-black
11 Июня 2023 в 00:54
найдутся и те, кто лет через 10 в случае провала Сити будут вопить - "не, не ТОП, всего лишь 10 лет лучшими были!"
Barcelona-Champions
11 Июня 2023 в 00:53
Я еще добавлю, что далеко не каждый клуб выиграет на протяжении последних 5-6 лет АПЛ, которая является сильнейшей лигой в мире. Только топ-клуб показывать такие серьёзные результаты, плюс стабильно играть в полуфиналах, финалах ЛЧ. Сегодня просто произошло логическое завершение того, что должно было давно произойти. Так что Ситр , однозначно, ТОП-клуб, ну по крайней мере, за последние несколько лет. Что завтра случится, никто из нас не знает, но на данный момент (Present Continuous, как говорят сами англичане 😊🇬🇧)
fireland
11 Июня 2023 в 00:36
Лукаку отомстил МЮ, дав Сити возможность выиграть требл.
#respect
ингерман
11 Июня 2023 в 00:36
11 Июня 2023 в 00:27
спасибо мухосранский словолитчик от меня и от маих друзей.. А-ха-ха-ха! )))
CHegevarra007
11 Июня 2023 в 00:34
Достаточно равная игра, где Интер вполне мог победить, если бы не про.рал все свои моменты, которых для пары-тройки голов было предостаточно. Состав голубых посильнее, но тем не менее это победа на чистом фарте и откровенном невезении соперника.
Barcelona-Champions
11 Июня 2023 в 00:33
Я поддерживал Интер в этом финале, и считаю, что по игре, и по моментам итальянцы не уступили англичанам, но когда читаю всякую ересь от некоторых местных яйцеголовых ихспердов, о том, что Сити даже после этого победы, после фантастического сезона, в котором они раздербанили и Баварию, и Реал ( хотя тут один олень утверждает, что сливочных балерин купили как дешевых девиц в ответной игре), мне становится смешно😂😂😂Да, мне больше нравится Интер, и я был огорчен, когда итальянцы не использовали свои шансы. Но надо же признавать очевидное-Сити победил и точка, а победителей как известно не судят. Возможно, именно в этом финале горожанам немного фартануло, но это была своего рода компенсация за прошлые неудачи. В общем, молодцы горожане они заслужили победу в этом турнире, если брать в целом. Гвардиола-трехкратный чемпион ЛЧ! Дело Барселоны живет и процветает:) Ура, товарищи))
Roni
11 Июня 2023 в 00:41
А мне как-то плакать хочется что Гвардиола ушёл . Видимо не дали ему такой перспективы как в Сити.
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