Манчестер - второй город Европы с двумя разными побеждавшими в Лиге чемпионов клубами

«Манчестер Сити» наконец-то выиграл Лигу чемпионов - команде так часто не везло в последние годы, что начали появляться вопросы, не было ли в ее истории какого-нибудь своего Белы Гутмана.

Выиграв у миланского «Интера», «Манчестер Сити» присоединился к «Манчестер Юнайтед», который побеждал в Кубке чемпионов или Лиге чемпионов трижды - в 1968, в 1999 и 2008 годах. Манчестер - лишь второй город в европейском футболе, подаривший более одной команды, выигрывавшей самый престижный турнир Европы.

Другой город - это... Милан, ведь «Милан» и «Интер», на двоих делавшие это десять раз.