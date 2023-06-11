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Манчестер - второй город Европы с двумя разными побеждавшими в Лиге чемпионов клубами

11 Июня 2023 • 03:26 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

«Манчестер Сити» наконец-то выиграл Лигу чемпионов - команде так часто не везло в последние годы, что начали появляться вопросы, не было ли в ее истории какого-нибудь своего Белы Гутмана.

Выиграв у миланского «Интера», «Манчестер Сити» присоединился к «Манчестер Юнайтед», который побеждал в Кубке чемпионов или Лиге чемпионов трижды - в 1968, в 1999 и 2008 годах. Манчестер - лишь второй город в европейском футболе, подаривший более одной команды, выигрывавшей самый престижный турнир Европы.

Другой город - это... Милан, ведь «Милан» и «Интер», на двоих делавшие это десять раз. 

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Интер Милан Манчестер Сити
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