Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Альварес установил рекорд: никому ранее не удавалось выиграть ЧМ и требл с клубом в одном сезоне

11 Июня 2023 • 02:18 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Нападающему «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу покорилось уникальное достижение.

Команда Хосепа Гвардиолы обыграла в финале Лиги чемпионов «Интер» (1:0), а аргентинец провёл весь матч на скамейке запасных. Тем не менее, что примечательно, 23-летний форвард стал первым игроком, в течение одного сезона выигравшим Лигу чемпионов, чемпионат страны, внутренний кубок и чемпионат мира с национальной сборной, докладывает BBC. Прежде девяти футболистам доводилось выиграть Лигу чемпионов (либо Кубок чемпионов) и чемпионат мира в рамках одной кампании, но никому до Альвареса не удавалось дополнить это золотым дублем с клубом на домашней арене.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Аргентины Хулиан Альварес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
02:18 · Англия. Премьер-лига
Альварес установил рекорд: никому ранее не удавалось выиграть ЧМ и требл с клубом в одном сезоне
10 Июня
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» решил не выкупать Лоди у «Атлетико», на игрока претендует другой клуб
23:32 · Англия. Премьер-лига
​Бэйл объяснил, почему Мбаппе лучше Холанна
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» не собирается продавать Джонсона слухи
22:26 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст оказался не нужен «Бёрнли» и «Эвертону» слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определился с новой приоритетной трансферной целью в полузащиту
21:40 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Хиляль» не делал предложения Салаху
21:21 · Англия. Премьер-лига
​Клуб из Лондона может купить у «Манчестер Юнайтед» Санчо – известна сумма
21:11 · Англия. Премьер-лига
«Милан» претендует на молодого футболиста «Челси»
20:47 · Англия. Премьер-лига
​Окслейд-Чемберлен перейдёт в «Астон Виллу»
20:41 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» объявила о переходе Тилеманса официально
20:27 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ изучает возможность подписание Кьезы слухи
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может стать вторым английским клубом в истории, сделавшим требл
19:46 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс присоединится к «Астон Вилле» слухи
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» готовы принять Гринвуда
Все новости
Рекомендуем