Альварес установил рекорд: никому ранее не удавалось выиграть ЧМ и требл с клубом в одном сезоне

Нападающему «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу покорилось уникальное достижение.

Команда Хосепа Гвардиолы обыграла в финале Лиги чемпионов «Интер» (1:0), а аргентинец провёл весь матч на скамейке запасных. Тем не менее, что примечательно, 23-летний форвард стал первым игроком, в течение одного сезона выигравшим Лигу чемпионов, чемпионат страны, внутренний кубок и чемпионат мира с национальной сборной, докладывает BBC. Прежде девяти футболистам доводилось выиграть Лигу чемпионов (либо Кубок чемпионов) и чемпионат мира в рамках одной кампании, но никому до Альвареса не удавалось дополнить это золотым дублем с клубом на домашней арене.