​В Италии популярно видео с болельщиком «Милана», прилетевшим в Стамбул поболеть против «Интера»

В Италии продолжают смаковать прошедший финал Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» проиграл «Манчестер Сити». Особенно это порадовало, конечно же, фанатов «Милана».

Именно среди них вирусную популярность приобрело видео с болельщиком «Милана», внешне чем-то похожим на Леау, который явился на стадион в футболке «Манчестер Сити», и, в какой-то момент решил провести «деконспирацию» - снял ее, и показал, что под ней черно-белая футболка, но не вторая форма «Манчестер Сити», конечно, нет, а футболка «Милана».

Поцеловав эмблему клуба, «лже-Леау» хитро улыбнулся, а на экране появилась надпись «наша работа сделана».