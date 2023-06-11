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Лига чемпионов

​В Италии популярно видео с болельщиком «Милана», прилетевшим в Стамбул поболеть против «Интера»

11 Июня 2023 • 22:06 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

В Италии продолжают смаковать прошедший финал Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» проиграл «Манчестер Сити». Особенно это порадовало, конечно же, фанатов «Милана».

Именно среди них вирусную популярность приобрело видео с болельщиком «Милана», внешне чем-то похожим на Леау, который явился на стадион в футболке «Манчестер Сити», и, в какой-то момент решил провести «деконспирацию» - снял ее, и показал, что под ней черно-белая футболка, но не вторая форма «Манчестер Сити», конечно, нет, а футболка «Милана».

Поцеловав эмблему клуба, «лже-Леау» хитро улыбнулся, а на экране появилась надпись «наша работа сделана».  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Манчестер Сити Рафаэл Леау
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Комментарии (1)
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Fire_Starter
11 Июня 2023 в 22:14
Ваша работа была сделана в полуфинале 🤣🤣🤣🤣
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