Индзаги: «Немногие ждали «Интер» в финале Лиги чемпионов, но мы верили в это с самого начала»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос об успехе своей команды в Лиге чемпионов.

«Нерадзурри» впервые за 13 лет оказались в финале самого престижного еврокубка, обыграв в полуфинале «Милан» со счётом 3:0 по сумме двух встреч. Решающая встреча против «Манчестер Сити» состоится 10 июня.

«Надеюсь, мы не остановимся на достигнутом, хотя я уже сейчас благодарен игрокам за их усилия. Впереди четыре матча, два из которых – финалы. Немногие ожидали, что мы дойдём до конца в Лиге чемпионов, но мы верили в это и с самого начала надеялись на успех», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «Интера» высказавшегося в преддверии финала Кубка Италии против «Фиорентины».