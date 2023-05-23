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Лига чемпионов

Индзаги: «Немногие ждали «Интер» в финале Лиги чемпионов, но мы верили в это с самого начала»

23 Мая 2023 • 21:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос об успехе своей команды в Лиге чемпионов.

«Нерадзурри» впервые за 13 лет оказались в финале самого престижного еврокубка, обыграв в полуфинале «Милан» со счётом 3:0 по сумме двух встреч. Решающая встреча против «Манчестер Сити» состоится 10 июня.

«Надеюсь, мы не остановимся на достигнутом, хотя я уже сейчас благодарен игрокам за их усилия. Впереди четыре матча, два из которых – финалы. Немногие ожидали, что мы дойдём до конца в Лиге чемпионов, но мы верили в это и с самого начала надеялись на успех», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «Интера» высказавшегося в преддверии финала Кубка Италии против «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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